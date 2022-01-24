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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге с погоней задержали автоугонщика

В Петербурге с погоней задержали автоугонщика

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге с погоней задержали мужчину, подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством

Вчера утром, около 10 часов 40 минут нарядом патрульно-постовой службы Калининского района Петербурга была получена информация об угоне автомобиля «Киа Серато» от дома 21/2 по проспекту Культуры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате введенного плана «Перехват» в 10 часов 50 минут возле дома 77 по Суздальскому проспекту данный автомобиль был обнаружен, после чего сотрудниками полиции было организовано преследование. На требования об остановке водитель автомобиля не отреагировал и продолжил движение, после чего попытался скрыться, передвигаясь по дворовым территориям от улицы Демьяна Бедного до проспекта Просвещения. В 11 часов 25 минут возле дома 68/1 на проспекте Просвещения, чтобы пресечь попытки угонщика скрыться, нарядом было принято решение заблокировать служебным автомобилем выезд с территории двора, однако «Киа Серато» продолжил движение и совершил столкновение с патрульным автомобилем. После ДТП водитель автомобиля «Киа Серато» был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлены протоколы по части 3 статьи 12.14, 20.1, части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Нарушителем оказался мужчина 1970 года рождения, который в 2014 году был лишен права управлять ТС (статья 12.8 ч.1 КоАП РФ) на срок 18 месяцев, но водительское удостоверение не сдал. В результате аварии пострадавших нет, служебный автомобиль имеет незначительные повреждения.

Возбуждено уголовное дело части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
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