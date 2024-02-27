Сегодня, 27 февраля 2024 года сотрудники уголовного розыска Главка в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу по факту покушения на 58-летнего адвоката, в гаражном кооперативе на Глухарской улице, в гараже, принадлежащем 51-летнему подозреваемому, оперативники обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов.
В настоящее время по указанному адресу работают эксперты ЭКЦ ГУ МВД России.
Предварительно, обнаруженный арсенал является годным к использованию по назначению.
Результаты проведенных мероприятий по данному факту будут переданы в следственные органы, расследующие покушение на убийство.
В Петербурге у заказчика убийства адвоката изъяли арсенал оружия и боеприпасы
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Опубликовал: Anton78
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У подозреваемого в покушении на убийство адвоката полицейскими изъят арсенал оружия и боеприпасы
Сегодня, 27 февраля 2024 года сотрудники уголовного розыска Главка в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу по факту покушения на 58-летнего адвоката, в гаражном кооперативе на Глухарской улице, в гараже, принадлежащем 51-летнему подозреваемому, оперативники обнаружили и изъяли большое количество оружия и боеприпасов.
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