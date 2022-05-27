В Колпино полицейские обнаружили у гражданина целый арсенал оружия

В минувшую среду в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Колпинского района Петербурга совместно с коллегами из уголовного розыска регионального Главка при проведении осмотра комнаты в коммунальной квартире в доме №46 по улице Пролетарская в городе Колпино, принадлежащей 58-летнему слесарю "Судостроительного завода", обнаружен целый арсенал.

В результате изъято 2 пистолета «ПМ», 2 револьвера системы «Наган», винтовка "Маузер", 6 банок пороха, множество патронов разных калибров. Экспертизой вынесено заключение о том, что изъятое оружие является пригодным для стрельбы. Патроны также определены к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело части 1 по ст. 222 ч.1 УК РФ. Злоумышленнику избрана мера пресечения - подписка о невыезде.