В Петербурге полицейские изъяли крупную партию оружия и боеприпасов

Сотрудниками Главка, при поддержке сотрудников Росгвардии СОБР «Гранит», проведены обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) в отношении двух ранее судимых граждан 1961 и 1969 г. рождения, занимающихся незаконным оборотом оружия. Изъят большой арсенал оружия и боеприпасов, пригодных для стрельбы.

По данному факту возбуждены сразу 2 уголовных дела по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ)

В отношении одного из злоумышленников избрана мера пресечения - подписка о невыезде, второй подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.