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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские изъяли крупную партию оружия и боеприпасов

В Петербурге полицейские изъяли крупную партию оружия и боеприпасов

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43
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полиция изъяла крупную партию оружия и боеприпасов при обыске по Петербургу

Сотрудниками Главка, при поддержке сотрудников Росгвардии СОБР «Гранит», проведены обыски по уголовному делу по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и ч. 1 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) в отношении двух ранее судимых граждан 1961 и 1969 г. рождения, занимающихся незаконным оборотом оружия. Изъят большой арсенал оружия и боеприпасов, пригодных для стрельбы.

По данному факту возбуждены сразу 2 уголовных дела по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ)

В отношении одного из злоумышленников избрана мера пресечения - подписка о невыезде, второй подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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