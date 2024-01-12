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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине в Шушарах

В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине в Шушарах

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине на Московском шоссе

В минувшую среду, 10 января к полицейским Пушкинского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что около 21 часа 00 минут к ним за помощью обратился раненный 33-летний работник склада интернет-магазина.
Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением грудной клетки в тяжелом состоянии.
Полицейским он рассказал, что около 20 часов 00 минут по месту работы возле дома 153 по Московскому шоссе, напротив склада, его ударил ножом знакомый, который после этого скрылся на автомобиле «Мазда».
Полицейские оперативно установили местонахождение нападавшего - 35-летнего ранее судимого, и задержали его в квартире одного из домов по набережной реки Фонтанки.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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