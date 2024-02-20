В Сосновом Бору школьника ранили брелоком в виде ножа

Вчера, 19 февраля 2024 года к полицейским Соснового Бора Ленинградской области поступило сообщение о том, что в одной из школ города Сосновый Бор учащийся получил травму.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, а также экстренные службы.

Предварительно установлено, что во время урока подросток задел по неосторожности своего одноклассника брелоком в виде ножа.

15-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, с ранением.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.