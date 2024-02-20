Вчера, 19 февраля 2024 года к полицейским Соснового Бора Ленинградской области поступило сообщение о том, что в одной из школ города Сосновый Бор учащийся получил травму.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, а также экстренные службы.
Предварительно установлено, что во время урока подросток задел по неосторожности своего одноклассника брелоком в виде ножа.
15-летнего пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, с ранением.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Сосновом Бору школьника ранили брелоком в виде ножа
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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту инцидента в школе в городе Сосновы Бор
Вчера, 19 февраля 2024 года к полицейским Соснового Бора Ленинградской области поступило сообщение о том, что в одной из школ города Сосновый Бор учащийся получил травму.
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