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Питерец.ру » Происшествия » В Сосновом Бору на пепелище пожара в садоводстве обнаружены двое погибших

В Сосновом Бору на пепелище пожара в садоводстве обнаружены двое погибших

0
19
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
В Сосновом Бору два человека погибли при пожаре в частном доме

Сегодня ранним утром около 07 часов 55 минут в экстренные службы Соснового Бора поступило сообщение о возгорании в СНТ "Ромашка".

Прибывшие на место спасатели зафиксировали, что загорелся частный дом и несколько хозяйственных построек. Пламя охватило территорию площадью 65 кв. метров.

Как сообщили 47news в полиции, на месте пожара было обнаружено два обгоревших тела. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются.

Около 09 часов 05 минут пожар был локализован. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Соснового Бора ведет дознание по факту трагедии.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Сосновый Бор пожар обнаружение трупа
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