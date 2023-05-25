В Сосновом Бору на пепелище пожара в садоводстве обнаружены двое погибших

Сегодня ранним утром около 07 часов 55 минут в экстренные службы Соснового Бора поступило сообщение о возгорании в СНТ "Ромашка".

Прибывшие на место спасатели зафиксировали, что загорелся частный дом и несколько хозяйственных построек. Пламя охватило территорию площадью 65 кв. метров.

Как сообщили 47news в полиции, на месте пожара было обнаружено два обгоревших тела. Личности погибших в настоящий момент устанавливаются.

Около 09 часов 05 минут пожар был локализован. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Соснового Бора ведет дознание по факту трагедии.