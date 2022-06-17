В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка

Вчера вечером около 17 часов 55 минут к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 48-летний гражданин, управляя автомобилем «Санг Йонг», на пересечении улиц Республиканской и Карла Маркса совершил наезд на 6-летнего ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий (зеленый) сигнал светофора в сопровождении 48-летней бабушки. Мальчик с многочисленными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.