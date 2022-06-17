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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка

В Ленобласти иномарка сбила 6-летнего ребенка

0
47
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ВКонтакте
Полицейскими устанавливаются обстоятельства ДТП с участием 6-летнего ребенка

Вчера вечером около 17 часов 55 минут к полицейским Лодейнопольского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что 48-летний гражданин, управляя автомобилем «Санг Йонг», на пересечении улиц Республиканской и Карла Маркса совершил наезд на 6-летнего ребенка, который переходил проезжую часть на разрешающий (зеленый) сигнал светофора в сопровождении 48-летней бабушки. Мальчик с многочисленными травмами в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Лодейнопольский район ДТП пострадавший пешеход дети
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