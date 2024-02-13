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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина на глазах у детей расправился с попугаем

В Ленобласти мужчина на глазах у детей расправился с попугаем

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102
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
В Выборгском районе Ленобласти задержан мужчина, жестоко расправившийся с попугаем

В минувшую субботу, 10 февраля к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от женщины с просьбой привлечь к ответственности ее бывшего 36-летнего супруга, который 10 февраля в поселке Первомайское, в квартире на улице Ивана Чернявского, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко расправился с их домашним попугаем. Свидетелями расправы стали двое их несовершеннолетних детей, трех и пяти лет.
Подозреваемого доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности в рамках статьи 20.21 КоАП РФ. Мужчину поместили в камеру на 10 суток.
В ближайшее время будет решен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности по факту жестокого обращения с животным.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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