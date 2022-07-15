В Ленобласти поймали на улице подозреваемого в насилии над дочерью жены

Вчера следственным отделом СК Тихвина возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего жителя деревни под Тихвином. Ему вменяют часть первую статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера).

По версии правоохранителей, 13 июля мужчина выпил, избил 19-летнюю падчерицу и надругался над ней в собственной квартире. После этого агрессор скрылся. К полицейским Тихвинского района Ленинградской области обратилась мать девушки - наряд задержал подозреваемого на улице неподалёку.

Он процессуально задержан на двое суток. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Известно, что пять лет назад мужчину привлекали к уголовной ответственности по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".