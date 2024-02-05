В Бокситогорске 4-летний мальчик выпал из окна

Накануне днем, 4 февраля 2024 года около 13 часов 00 минут в больницу города Бокситогорск Ленинградской области был доставлен в тяжелом состоянии 4-летний мальчик. У ребенка диагностировали сочетанную травму тяжелой степени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану лба, перелом левой ключицы.

По предварительной информации, около 11 часов 20 минут мальчик, находясь в комнате 3-комнатной квартиры, расположенной на втором этаже 5-ти этажного дома на улице Вишнякова, выпал из открытого окна, на котором была установлена москитная сетка.

Его 23-летняя мать в это время находилась на работе (продавец сетевого магазина). С детьми оставалась ее знакомая, 13-летняя школьница, которая в это время на кухне занималась приготовлением пищи.