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Питерец.ру » Происшествия » В Бокситогорске 4-летний мальчик выпал из окна

В Бокситогорске 4-летний мальчик выпал из окна

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Опубликовал: Anton78
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В городе Бокситогорск Ленобалсти 4-летний ребенок выпал из окна

Накануне днем, 4 февраля 2024 года около 13 часов 00 минут в больницу города Бокситогорск Ленинградской области был доставлен в тяжелом состоянии 4-летний мальчик. У ребенка диагностировали сочетанную травму тяжелой степени, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибленную рану лба, перелом левой ключицы.

По предварительной информации, около 11 часов 20 минут мальчик, находясь в комнате 3-комнатной квартиры, расположенной на втором этаже 5-ти этажного дома на улице Вишнякова, выпал из открытого окна, на котором была установлена москитная сетка.

Его 23-летняя мать в это время находилась на работе (продавец сетевого магазина). С детьми оставалась ее знакомая, 13-летняя школьница, которая в это время на кухне занималась приготовлением пищи.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район падение с высоты дети
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