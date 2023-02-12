Во Всеволожске 5-летний мальчик выпал из окна на 3-ем этаже

Накануне вечером к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступила информация, что в больницу в тяжелом состоянии был доставлен 5-летний мальчик. Медики диагностировали у ребенка сотрясение мозга и другие травмы.

По предварительным данным, утром 11 февраля мальчик выпал из окна квартиры на 3-ем этаже на Колтушском шоссе в городе Всеволожск. Родителей дома не было, отец отвозил супругу на работу. Вернувшись домой, он заметил сына лежащим на снегу.

Известно, что семья благополучная, на учете не состоит.

Районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства произошедшего.