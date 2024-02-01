В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом

По предварительной информации, сегодня ранним утром, 01 февраля 2024 года около 06 часов 15 минут в Кировском районе Петербурга возле дома 3 корпус 2 по Межевому каналу произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля «Киа Рио» под управлением 62-летнего водителя.

В результате ДТП водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии.

Предварительно, как раз он и стал виновником аварии.

По факту дорожной аварии проводится проверка.