По предварительной информации, сегодня ранним утром, 01 февраля 2024 года около 06 часов 15 минут в Кировском районе Петербурга возле дома 3 корпус 2 по Межевому каналу произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля «Киа Рио» под управлением 62-летнего водителя.
В результате ДТП водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии.
Предварительно, как раз он и стал виновником аварии.
По факту дорожной аварии проводится проверка.
В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом
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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по лобовому столкновению автобуса и иномарки
По предварительной информации, сегодня ранним утром, 01 февраля 2024 года около 06 часов 15 минут в Кировском районе Петербурга возле дома 3 корпус 2 по Межевому каналу произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля «Киа Рио» под управлением 62-летнего водителя.
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