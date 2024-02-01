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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом

В Петербурге водитель «Киа Рио» пострадал в лобовом столкновении с автобусом

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58
Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по лобовому столкновению автобуса и иномарки

По предварительной информации, сегодня ранним утром, 01 февраля 2024 года около 06 часов 15 минут в Кировском районе Петербурга  возле дома 3 корпус 2 по Межевому каналу произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля «Киа Рио» под управлением 62-летнего водителя.
В результате ДТП водителя иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии.
Предварительно, как раз он и стал виновником аварии.
По факту дорожной аварии проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район ДТП
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