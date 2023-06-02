На Васильевском острове столкнулась иномарка с мотоциклом, пострадали оба водителя

Сегодня ранним утром около 08 часов 50 минут около дома 57 корпус 3 по Малому проспекту Василевского острова Петербурга 24-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», разворачивался в нарушении требований ПДД и совершил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением 33-летнего мотолюбителя, вследствие чего произошло опрокидывание мотоцикла на проезжую часть.

В результате ДТП мотоциклист и водитель автомобиля в тяжелом состоянии госпитализированы.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.