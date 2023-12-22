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Питерец.ру » Происшествия » В Московском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 6,8 млн рублей

В Московском районе пенсионерка продала квартиру и перевела мошенникам более 6,8 млн рублей

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Опубликовал: Питерец
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Полицейские разыскивают мошенников, обманувших пенсионерку в Московском районе

Накануне под утро, 21 декабря 2023 года около 03 часов 00 минут к полицейским Московского района Петербурга поступила информация от 73-летней женщины, проживающей в доме 7 на площади Чернышевского. Пенсионерка заявила о том, что в период с 10 октября по 7 декабря 2023 года ей поступали звонки от неизвестного с рассказами о том, что неустановленные лица пытаются по доверенности снять со счета её денежные средства, а так же завладеть принадлежащей ей квартирой в доме 183 по Московскому проспекту.
Голос в трубке убедил женщину перевести все средства с ее счетов, а также продать квартиру и перевести средства от продажи ее квартиры на продиктованные мошенниками счета.
Материальный ущерб составил 6 807 868 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район мошенничество пенсионеры
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