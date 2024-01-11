В Колпино пенсионер продал квартиру и передал мошенникам более 4,6 млн рублей

Накануне поздним вечером, 10 января 2024 года около 22 часов 55 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 83-летний мужчина, который проживает в доме 20 по улице Вавилова. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что в период с ноября 2023 по 14 декабря 2023 года ему неоднократно звонил неизвестный, который представлялся сотрудником банка, и сообщал, что на его имя пытаются оформить кредит.

Под предлогом обеспечения сохранности денег телефонный собеседник убедил пожилого мужчину перевести деньги на различные счета и продать принадлежащую ему квартиру в доме 131 по Пролетарской улице в Колпино.

14 декабря 2023 пенсионер, следуя указаниям неизвестных злоумышленников, возле дома 109 по Пролетарской улице отдал неизвестному 4 097 557 рублей.

Общий материальный ущерб составил 4 627 557 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Полицейские проводят все необходимые мероприятия по установлению и задержанию мошенников.