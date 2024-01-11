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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино пенсионер продал квартиру и передал мошенникам более 4,6 млн рублей

В Колпино пенсионер продал квартиру и передал мошенникам более 4,6 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицией приняты меры к задержанию мошенников, обманувших пенсионера в Колпино

Накануне поздним вечером, 10 января 2024 года около 22 часов 55 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратился 83-летний мужчина, который проживает в доме 20 по улице Вавилова. Пенсионер сообщил стражам порядка о том, что в период с ноября 2023 по 14 декабря 2023 года ему неоднократно звонил неизвестный, который представлялся сотрудником банка, и сообщал, что на его имя пытаются оформить кредит.
Под предлогом обеспечения сохранности денег телефонный собеседник убедил пожилого мужчину перевести деньги на различные счета и продать принадлежащую ему квартиру в доме 131 по Пролетарской улице в Колпино.

14 декабря 2023 пенсионер, следуя указаниям неизвестных злоумышленников, возле дома 109 по Пролетарской улице отдал неизвестному 4 097 557 рублей.
Общий материальный ущерб составил 4 627 557 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Полицейские проводят все необходимые мероприятия по установлению и задержанию мошенников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район мошенничество пенсионеры
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