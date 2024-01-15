В Петербурге задержали жителя Дагестана по подозрению в запретном влечении к детям

Накануне вечером, 14 января около 16 часов 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информац от петербурженки о том, что в ТК «Балканский-2» на Балканской площади её 12-летнюю дочь хватал за талию неизвестный мужчина.

Патрульный наряд полиции по «горячим следам» задержал подозреваемого 31-летнего мужчину, неработающего жителя Дагестана. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол и поместили в камеру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.