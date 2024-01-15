ента новостей

12:35
Выставка «Future. Сейчас»
10:12
В Петербурге задержанного мошенника изобличили еще в одном преступлении
09:48
Лава от извержения вулкана стекает в эвакуированный рыбацкий городок на юго-западе Исландии
09:37
В Петербурге задержали жителя Дагестана по подозрению в запретном влечении к детям
09:22
В Приморской районе избили и ограбили подростка
20:52
«Динамо-ЛО» после седьмой подряд победы закрепилось на 4-м месте мужской волейбольной Суперлиги
20:33
«Северсталь» сумела победить СКА в Череповце – 3:2, автором победной шайбы стал Давид Думбадзе
12:03
В Ленобласти освятили храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник»
11:54
В Сланцах задержали разбойника-рецидивиста, напавшего на местного жителя
11:49
В Красносельском районе задержали курьера мошенников
22:40
Хоккейный клуб «Динамо» из Санкт-Петербурга после трёх крупных побед подряд уступил «Зауралью» в гостях со счётом 1:3
12:33
В Колпино мужчина выстрелил вверх, когда женщина кормила бездомную собаку
12:25
Пожар на складе Wildberries в Шушарах локализовали
21:52
СКА победил «Спартак» со счётом 5:2, но это не помешало Илье Ковальчуку набрать юбилейное очко в КХЛ
13:35
В Ротонде Мариинского дворца состоялся вечер памяти Елены Образцовой
12:01
В Ленобласти раскрыли кражу самосвала
11:27
В Ленобласти раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки из Вырицы
11:22
В Московсом районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста
11:17
В Невском районе задержали молодого мужчину за обман 91-летней петербурженки
11:10
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине в Шушарах
09:31
МВД привлечет искусственный интеллект к поиску правонарушителей
16:56
СКА всухую обыграл «Витязь», трижды забросив в большинстве
14:54
В Петербурге задержали троих молодых людей за нападение на курьера
14:42
В Колпино пенсионер продал квартиру и передал мошенникам более 4,6 млн рублей
14:35
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка
14:14
В Ленобласти 28 образовательных организаций получили новый автотранспорт
14:08
Места дислокации передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 11 по 14 января
12:03
В Петербурге задержали злоумышленника, похитевшего икону из храма на улице Софьи Ковалевской
11:54
В Ленобласти в лобовом ДТП пострадали три человека
10:25
В Гатчине задержали мигранта, напавшего на ребенка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали жителя Дагестана по подозрению в запретном влечении к детям

В Петербурге задержали жителя Дагестана по подозрению в запретном влечении к детям

0
69
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Житель Дагестана задержан полицейскими Фрунзенского района по подозрению в запретном влечении к детям

Накануне вечером, 14 января около 16 часов 15 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступила информац от петербурженки о том, что в ТК «Балканский-2» на Балканской площади её 12-летнюю дочь хватал за талию неизвестный мужчина.

Патрульный наряд полиции по «горячим следам» задержал подозреваемого 31-летнего мужчину, неработающего жителя Дагестана. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где на него составили протокол и поместили в камеру.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-08-2022, 11:20
В Петербурге задержали мужчину за стрельбу из «пневматики»
10-12-2022, 11:22
В Кировском районе пьяный мужчина стрелял из окна квартиры
29-04-2022, 11:10
В Петербурге пьяный мужчина стрелял с балкона из автомата
22-09-2022, 15:52
В Выборге по горячим следам задержали насильника
3-01-2024, 12:48
В Калининском районе конфликт в кафе закончился ударом мачете по голове
20-08-2023, 14:07
В поселке Первомайское задержали подозреваемого в уличном грабеже

Происшествия на дорогах

0
295
11-01-2024, 14:35
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка
0
302
11-01-2024, 11:54
В Ленобласти в лобовом ДТП пострадали три человека
0
256
11-01-2024, 10:17
В Ленобласти в ДТП пострадал 10-летний пассажир "Great Wall"
0
612
10-01-2024, 14:04
В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов
Наверх