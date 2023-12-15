В Ленобласти двух подростков, подозреваемых в обмане пенсионерки

Накануне днем, 14 декабря 2023 года около 14 часов 10 минут к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение о возможных мошеннических действиях в отношении 83-летней женщины, которая проживает в частном доме на Школьной улице города Пикалево.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, чтобы разобраться в ситуации.

Сотрудники полиции прибыли к дому 36 по 6 микрорайону в Пикалево и по «горячим» следам задержали двух подростков, 15 и 14 лет, которые оказались курьерами телефонных аферистов.

У них были изъяты денежные средства, которые они получили от потерпевшей. Таким образом, удалось спасти 83-летнюю женщину от мошенничества.

Сама пенсионерка рассказала, что получила звонок на свой домашний телефон от неизвестной женщины. Она представилась и сообщила о том, что родственник попал в серьезное ДТП и нуждается в срочной финансовой помощи. Мошенники попросили пенсионерку передать курьерам 350 тысяч рублей по месту ее жительства. Веря в их слова, она согласилась передать деньги.

Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, которая касается мошенничества.