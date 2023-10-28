В Петербурге поймали мужчину и женщину, подозреваемых в обмане пенсионерки

Накануне вечером около 18 часов 00 минут к полицейским с заявлением обратилась 85-летняя женщина, проживающая в доме 23 по Бухарестской улице с заявлением о том, что 27 октября 2023 года в период времени с 09:00 до 14:30 ей позвонила неизвестная, представившаяся супругой её внука, и сообщила, что попала в ДТП, при этом пострадал человек, и нужны денежные средства чтобы прекратить уголовное дело. Деньги заберет курьер.

В этот же день около 11 часов 10 минут пенсионерка передала неизвестному 200 тысяч рублей.

Этим же вечером, около 20 часов 30 минут в квартире дома 4 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении данного преступления опергруппой уголовного розыска по месту жительства были задержаны 20-летняя женщина и 23-летний мужчина.

Похищенное частично изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Подозреваемых поместили в изолятор порядке статьи 91 УПК РФ.