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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали мужчину и женщину, подозреваемых в обмане пенсионерки

В Петербурге поймали мужчину и женщину, подозреваемых в обмане пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Фрунзенского района задержали мужчину и женщину, подозреваемых в мошеннических действиях в отношении пенсионерки

Накануне вечером около 18 часов 00 минут к полицейским с заявлением обратилась 85-летняя женщина, проживающая в доме 23 по Бухарестской улице с заявлением о том, что 27 октября 2023 года в период времени с 09:00 до 14:30 ей позвонила неизвестная, представившаяся супругой её внука, и сообщила, что попала в ДТП, при этом пострадал человек, и нужны денежные средства чтобы прекратить уголовное дело. Деньги заберет курьер.
В этот же день около 11 часов 10 минут пенсионерка передала неизвестному 200 тысяч рублей.
Этим же вечером, около 20 часов 30 минут в квартире дома 4 по проспекту Большевиков по подозрению в совершении данного преступления опергруппой уголовного розыска по месту жительства были задержаны 20-летняя женщина и 23-летний мужчина.
Похищенное частично изъято.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Подозреваемых поместили в изолятор порядке статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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