Задержан подозреваемый в убийстве мужчины в Мурино

6 июля 2023 года около 03 часов 30 минут на территории своего дома, расположенного по Гражданской улице в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти, было обнаружено тело 38-летнего мужчины, у которого было три огнестрельных ранения.

По данному факту было возбуждено уголовного дела по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует данное преступление как убийство.

Однако, новые сведения о происшествии появились 13 декабря 2023 года в 14 часов 30 минут. В этот день оперативная группа уголовного розыска задержала 42-летнего местного жителя в лесном массиве, в строительной бытовке, на стоянке для хранения спецтехники рядом с поселком Невская Дубровка Всеволожского района Ленобласти.

Он был задержан по подозрению в совершении упомянутого убийства. Расследование выявило, что причиной этого ужасного преступления стала ревность.

Подозреваемому была применена мера пресечения в виде ареста.



