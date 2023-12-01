В Мурино задержали подозреваемых в обмане пенсионера из Петергофа

Утром 13 ноября 2023 года около 09 часов 50 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга обратился 76-летний житель дома 11 по Чебышевской улице в Петергофе. Пенсионер рассказал стражам порядка, что два дня назад его обманули по телефону. Неизвестный звонил, представился сотрудником банка и убедил пожилого мужчину снять со счета 367 000 рублей.

Под предлогом обеспечения безопасности вклада, мошенник уговорил пенсионера сесть в автомобиль темного цвета и привезти деньги в город Мурино, но конкретные данные об автомобиле он не запомнил.

После получения заявления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая квалифицирует это преступление как мошенничество.

Полиция начала расследование и уже 27 ноября опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого в причастности к данному преступлению. 30-летний водитель, житель Мурино Всеволожского района Ленинградской области, был задержан возле дома 1 корпус 2 на улице Вадима Шефнера. Позже, 29 ноября, еще один подозреваемый, 27-летний местный житель был задержан возле дома 2 корпус 3 на Оборонной улице в Мурино.

Оба подозреваемых были задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая предусматривает возможность временного задержания подозреваемых в целях дальнейшего расследования.