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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали подозреваемых в обмане пенсионера из Петергофа

В Мурино задержали подозреваемых в обмане пенсионера из Петергофа

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими задержаны подозреваемые в мошенничестве в отношении пенсионера в Петергофе

Утром 13 ноября 2023 года около 09 часов 50 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга обратился 76-летний житель дома 11 по Чебышевской улице в Петергофе. Пенсионер рассказал стражам порядка, что два дня назад его обманули по телефону. Неизвестный звонил, представился сотрудником банка и убедил пожилого мужчину снять со счета 367 000 рублей.

Под предлогом обеспечения безопасности вклада, мошенник уговорил пенсионера сесть в автомобиль темного цвета и привезти деньги в город Мурино, но конкретные данные об автомобиле он не запомнил.

После получения заявления было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая квалифицирует это преступление как мошенничество.

Полиция начала расследование и уже 27 ноября опергруппа уголовного розыска задержала подозреваемого в причастности к данному преступлению. 30-летний водитель, житель Мурино Всеволожского района Ленинградской области, был задержан возле дома 1 корпус 2 на улице Вадима Шефнера. Позже, 29 ноября, еще один подозреваемый,  27-летний местный житель  был задержан возле дома 2 корпус 3 на Оборонной улице в Мурино.

Оба подозреваемых были задержаны на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ, которая предусматривает возможность временного задержания подозреваемых в целях дальнейшего расследования.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район мошенничество пенсионеры
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