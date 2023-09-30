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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержали подозреваемого в уличном грабеже в Московском районе

В Мурино задержали подозреваемого в уличном грабеже в Московском районе

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники регионального Главка задержали подозреваемого в уличном грабеже

3 апреля 2023 года в 18:40 неизвестный на остановке общественного транспорта в у дома 2 корпус 1 по Пулковской улице напал на 18-летнего прохожего и вырвал у него из рук мобильный телефон «iPhone 13». Нападавший скрылся.
Полицейским следствием по Московскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).
В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска регионального Главка 28 сентября, ркрор 21 часа 45 минут, возле дома 18/8 по улице Шувалова в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти по подозрению в совершении этого преступления задержан неработающий ранее судимый 26-летний москвич.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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