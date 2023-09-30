В Мурино задержали подозреваемого в уличном грабеже в Московском районе

3 апреля 2023 года в 18:40 неизвестный на остановке общественного транспорта в у дома 2 корпус 1 по Пулковской улице напал на 18-летнего прохожего и вырвал у него из рук мобильный телефон «iPhone 13». Нападавший скрылся.

Полицейским следствием по Московскому району было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж).

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска регионального Главка 28 сентября, ркрор 21 часа 45 минут, возле дома 18/8 по улице Шувалова в городе Мурино Всеволожского района Ленобласти по подозрению в совершении этого преступления задержан неработающий ранее судимый 26-летний москвич.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.