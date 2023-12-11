В Гатчине 71-летняя педагог музыкальной школы перевела аферистам более 2,4 млн рублей

Вечером, 10 декабря 71-летняя педагог музыкальной школы из Гатчины обратилась в районную полицию, чтобы сообщить о странном инциденте, произошедшем несколько дней назад. Она рассказала о звонке, который получила на свой телефон. Телефонный собеседник представился сотрудником ФСБ России и утверждал, что на ее банковском счету происходят подозрительные операции. Он убедил пенсионерку, что ее сбережения нужно перевести на "безопасный" счет.

Доверчивая учительница следовала его указаниям и в результате потеряла более 2,4 миллиона рублей.

После этого Гатчинская полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и проводит расследование, чтобы выяснить все обстоятельства этого происшествия. Мошенничество, особенно с использованием телефонных звонков, становится все более распространенным и сложным преступлением. Аферисты постоянно разрабатывают новые методы обмана, чтобы выманить деньги у своих жертв. Они часто представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и используют угрозы или обман, чтобы убедить людей следовать их указаниям.