В Ленобласти аферисты навязали пенсионерке кредит в 2 миллиона рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 67-летняя сотрудница исследовательского центра, которая сообщила стражам порядка о том, что двумя неделями ранее ей позвонил мужчина, который представился сотрудником безопасности банка ВТБ.

Телефонный собеседник рассказал пенсионерке, что зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег с её счёта, а также попросил помощи в задержании, якобы, мошенников. Голос в трубке сообщил, что для успеха операции необходимо оформить кредит, а сумму перевести на новый счёт, который назвал надёжным, и реквизиты которого продиктовал.

Пожилая женщина доверилась мошеннику. В течение нескольких дней она оформляла кредиты в банках, осуществив перевод на сумму, превышающую 2 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в крупном и особо крупном размере".