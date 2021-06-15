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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лжебанкиры выманили у женщины более 700 тысяч рублей

В Ленобласти лжебанкиры выманили у женщины более 700 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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В Выборге лжебанкиры пугали петербурженку кредитом и лишили более 700 тысяч рублей

Накануне вечером, около 22 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области обратилась 54-летняя петербурженка. Она сообщила о том, что утром на сотовый телефон звонил неизвестный, представился сотрудником "Почта банка". Он утверждал, что на её имя якобы оформлен кредит. Чтобы погасить его, нужно было перевести сбережения на "безопасный счет". По телефону собеседник сообщил, что для удобства вызвал такси.

Доехав до отделения на проспекте Ленина, женщина сняла около 706 тысяч рублей, дошла до банкомата Сбера и перевела деньги на указанные счета.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО мошенничество
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