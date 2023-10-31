В Петербурге задержали 71-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве

Вечером 27 октября 2023 года около 17 часов 10 минут к полицейским Красногвардейского района Петербурга обратилась 83-летняя женщина. Пенсионерка, проживающая в доме 30 по проспекту Энергетиков сообщила стражам порядка о том, что 24 октября около 12 часов 00 минут ей позвонил неизвестный и сообщил, что её племянник претендует на получения прав собственности на квартиру, которая находится в ее собственности, и для обеспечения ее сохранности нужно передать курьеру денежные средства.

После чего женщина по месту жительства передала 700 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем около 13 часов 00 минут возле дома 36 по проспекту Энергетиков полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали 71-летнюю местную жительницу.

Злоумышленницу опросили и отпустили под обязательство о явке.