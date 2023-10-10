В Калининском районе задержали злодейку похитившую в магазине сумку пенсионерки

Вечером 6 октября 2023 года около 16 часов 00 минут к полицейким Калининского района Петербурга обратилась 85-летняя пенсионерка с сообщением о том, что на Гражданском проспекте, в почтовом отделении или в продуктовом магазине поблизости у нее похитили сумку, в которой находились 45 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 ст.158 УК РФ.

В результате проведения следственно-оперативных мероприятий возле дома 79 по Северному проспекту по подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции была задержана ранее неоднократно судимая жительница Тосненского района Ленинградской области.

Подозреваемую поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.