Полицейские задержали подозреваемую в грабеже в Кировске

Днем, 5 декабря 2023 года около 13 часов 00 минут 85-летняя женщина, проживающая на Пионерской улице города Кировска, обратилась к полицейским. Пенсионерка рассказала о том, что в её квартире, 30 ноября 2023 года около 12 часов 00 минут, неизвестная женщина отобрала у неё золотые серьги.

По словам пожилой женщины, эта малознакомая женщина, используя психологическое давление, уговорила её отдать ей также 10 000 рублей, после чего скрылась.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что действительно около 12 часов 00 минут 30 ноября 2023 года, в квартиру пенсионерки пришла незнакомая женщина. Она использовала различные методы психологического воздействия, чтобы убедить старушку отдать свои золотые серьги и деньги. После этого женщина покинула квартиру.

Общая сумма ущерба, понесенного пенсионеркой, составила 27 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж).

6 декабря около 13 часов 00 минут, в городе Сольцы Новгородской области, сотрудниками уголовного розыска была задержана 41-летняя женщина по подозрению в совершении данного преступления.

Задержание осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Это задержание стало важным шагом в расследовании данного случая грабежа. Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и собирает дополнительные доказательства, чтобы обеспечить справедливость и наказать виновных.