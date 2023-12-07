ента новостей

11:24
Фотовыставка Александра Малькевича «Освобождённые территории. Война и мир глазами очевидца»
11:12
На КАД загорелся автобус с пассажирами
11:05
В Пушкине задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона
10:59
В Кингисеппе задержали подозреваемых в квартирной краже
10:53
Полицейские задержали подозреваемую в грабеже в Кировске
10:45
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в поджоге входной двери квартиры
10:34
В Петербурге задержан 15-летний подросток, подозреваемый в обмане пожилой женщины
10:23
В центре Петербурга задержали участников массовой драки на улице Восстания
10:16
8 декабря трассу «Скандинавия» перекроют восемь раз
10:11
В Петербурге задержаны активные участники массовой драки у дома 2 по Бобыльской улице
01:19
«СКА-Нева» проиграла «Барсу» со счётом 2:3, автором победной шайбы у казанцев стал Дмитрий Архипов
00:31
Петербургское хоккейное «Динамо» продлило свою победную серию в чемпионате ВХЛ, дома обыграв ЦСК ВВС из Самары, счёт – 4:2
18:52
Трассу «Скандинавия» перекроют три раза 7 декабря
18:29
Выдвинуты две версии возникновения пожара в здании Консерватории
16:13
Пожар в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова локализован
15:34
В Петербурге на заседании правительства утвердили программу проведения новогодних и рождественских праздников
15:21
В Ротонде Мариинского дворца вручили премии победителям олимпиады Эйлера
14:53
В Ленобласти полицейские с погоней задерживали пьяного водителя
13:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поножовщине
13:34
В Пушкине задержали подозреваемого в обмане пенсионерки
13:23
Киностудия «Ленфильм» начала съемки фильма «Снег пригнул бамбук»
13:13
В преддверии новогодних праздников мошенники придумали новую схему обмана
13:01
Презентация книги «Террор. Кому и зачем он нужен» Николая Старикова
10:50
Пенсионерка из Сертолово перевела телефонным мошенникам 840 тысяч рублей
10:38
Полиция Гатчины возбудила дело после пропажи кошелька у пенсионерки
10:19
В Петербурге две девочки стали жертвами сексуальных домогательств
09:42
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании нового штата Венесуэлы Гайана-Эссекибо
00:04
СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» и сразу 15 шайб в столичном дерби «Спартака» и «Динамо»
20:35
Поэтический международный конкурс чтецов «Живая классика» объявил имена победителей 2023 года
20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали подозреваемую в грабеже в Кировске

Полицейские задержали подозреваемую в грабеже в Кировске

0
58
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Freepik
Сотрудники уголовного розыска Кировского района Ленобласти задержали подозреваемую в грабеже

Днем, 5 декабря 2023 года около 13 часов 00 минут 85-летняя женщина, проживающая на Пионерской улице города Кировска, обратилась к полицейским. Пенсионерка рассказала о том, что в её квартире, 30 ноября 2023 года около 12 часов 00 минут, неизвестная женщина отобрала у неё золотые серьги.

По словам пожилой женщины, эта малознакомая женщина, используя психологическое давление, уговорила её отдать ей также 10 000 рублей, после чего скрылась.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что действительно около 12 часов 00 минут 30 ноября 2023 года, в квартиру пенсионерки пришла незнакомая женщина. Она использовала различные методы психологического воздействия, чтобы убедить старушку отдать свои золотые серьги и деньги. После этого женщина покинула квартиру.

Общая сумма ущерба, понесенного пенсионеркой, составила 27 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (грабеж).

6 декабря около 13 часов 00 минут, в городе Сольцы Новгородской области, сотрудниками уголовного розыска была задержана 41-летняя женщина по подозрению в совершении данного преступления.

Задержание осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации. Это задержание стало важным шагом в расследовании данного случая грабежа. Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств преступления и собирает дополнительные доказательства, чтобы обеспечить справедливость и наказать виновных.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО грабеж пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-10-2023, 13:12
В Петербурге задержали 71-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве
28-07-2023, 10:42
В центре Петербурга задержали подозреваемую в краже банковской карты у пенсионерки
24-08-2023, 12:55
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пожилых
28-10-2023, 12:20
В Петербурге поймали мужчину и женщину, подозреваемых в обмане пенсионерки
29-11-2023, 12:02
В Петербурге задержали 18-летнюю девушку обманувшую пенсионерку
30-10-2023, 12:58
В Петербурге поймали молодую девушку, подозреваемую в обмане пенсионерки

Происшествия на дорогах

0
187
5-12-2023, 20:31
В Ленобласти «Киа Рио» сбила лося. Водитель погиб, пассажир в тяжёлом состоянии
0
202
4-12-2023, 09:58
В Красносельском районе в ДТП пострадал 4-летний ребенок
0
327
3-12-2023, 11:37
В Выборгском районе женщина на иномарке сбила 5-летнюю девочку
0
304
3-12-2023, 08:03
В Ленобласти самосвал врезался в силовое ограждение и опрокинулся. Водитель погиб
Наверх