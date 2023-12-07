В Петербурге сотрудники УУР и УСБ пресекли противоправную деятельность группы граждан

Сегодня, 7 декабря сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Управления собственной безопасности пресекли противоправную деятельность группы граждан.

Установлено, что 21 ноября они избили и ограбили 37-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Ранее к ним обратилась его бывшая 26-летняя сожительница из Выборгского района.

Из-за размолвки она требовала с него компенсацию, которую они и взялись «обеспечить».

Установлено, потерпевший, приехав на встречу в кафе на Придорожной аллее, был избит пятерыми в возрасте от 21 года до 30 лет, после чего у него похитили 160 тысяч рублей.

Содействовали группе злоумышленников двое сотрудников 59 отдела полиции УМВД по Выборгскому району Петербурга, доставившие жертву в отдел для составления административного протокола, чтобы предупредить возможные заявления.

Собранные материалы направили в следственные органы.

При подтверждении вины полицейских они понесут наказание в установленном законом порядке.