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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге сотрудники УУР и УСБ пресекли противоправную деятельность группы граждан

В Петербурге сотрудники УУР и УСБ пресекли противоправную деятельность группы граждан

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полицейские пресекли противоправную деятельность группы граждан

Сегодня, 7 декабря сотрудники Управления уголовного розыска Главка совместно с коллегами из Управления собственной безопасности пресекли противоправную деятельность группы граждан. 

Установлено, что 21 ноября они избили и ограбили 37-летнего жителя Санкт-Петербурга.                                  

Ранее к ним обратилась его бывшая 26-летняя сожительница из Выборгского района.

Из-за размолвки она требовала с него компенсацию, которую они и взялись «обеспечить».

Установлено, потерпевший, приехав на встречу в кафе на Придорожной аллее, был избит пятерыми в возрасте от 21 года до 30 лет, после чего у него похитили 160 тысяч рублей.

Содействовали группе злоумышленников двое сотрудников 59 отдела полиции УМВД по Выборгскому району Петербурга, доставившие жертву в отдел для составления  административного протокола, чтобы предупредить возможные заявления.

Собранные материалы направили в следственные органы.

При подтверждении вины полицейских они понесут наказание в установленном законом порядке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район телесные повреждения грабеж
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