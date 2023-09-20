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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресечена противоправная деятельность в сфере регистрации транспортных средств

В Петербурге пресечена противоправная деятельность в сфере регистрации транспортных средств

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге полиция пресекла противоправную деятельность в сфере регистрации транспортных средств

В Петербурге сотрудники экономической полиции совместно с УСБ Главка и региональным управлением по борьбе с киберпреступностью выявили организованную преступную деятельность в сфере регистрации транспортных средств. Установлено, участники организованной группы создали спецсайты, на которых за денежное вознаграждение предлагалось внеочередное оформление регистрации автомобилей.
Для этого часть дохода передавалась должностным лицам МРЭО ГИБДД.
Предварительно, годовой доход от нелегальной схемы - десятки миллионов рублей.
Следователями регионального Главка СК РФ возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ (получение взятки).
Утром 20 сентября сотрудники экономической полиции совместно с оперативниками УСБ и следователями проводят более 30 обысков по местам проживания предполагаемых фигурантов, в офисах фирм и МРЭО.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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