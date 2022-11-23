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Питерец.ру » Происшествия » Сотрудники УСБ Главка выявили группу наркоторговцев

Сотрудники УСБ Главка выявили группу наркоторговцев

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Опубликовал: Вадик Котов
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Сотрудники собственной безопасности регионального Главка выявили группу наркоторговцев

Сотрудники Управления собственной безопасности Главка совместно с оперативниками Управления по контролю за незаконным оборотом наркотических средств ГУ МВД России по г. СПб и ЛО пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся распространением наркотических средств путем тайников «закладок» на территории СПб и области. Установлена причастность к деятельности указанной группы трех сотрудников органов внутренних дел и двух гражданских лиц.

В ночь на 23 ноября оперативники Управления собственной безопасности провели задержание пятерых подозреваемых по местам их проживания. По материалам УСБ ГУ МВД России следователями СУ СК России по ЛО возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Задержанные переданы в следственные органы для производства процессуальных действий. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание остальных участников организованной группы.

При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке. Их руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности в случае установления их причастности.

Источник: ГУ МВД
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