На КАД загорелся автобус с пассажирами

Сегодня утром, в половине десятого 7 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автобуса на 79-м километре внутреннего кольца КАД.

Согласно опубликованным очевидцами кадрам в социальных сетях, инцидент произошел на первой полосе у развязки КАД с Таллинским шоссе.

По информации от ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пассажиры были успешно эвакуированы из салона и находятся в безопасном месте. На данный момент проводится расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.