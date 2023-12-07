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Питерец.ру » Происшествия » На КАД загорелся автобус с пассажирами

На КАД загорелся автобус с пассажирами

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Опубликовал: Вадик Котов
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На внутреннем кольце КАД у Новогорелово загорелся автобус с пассажирами

Сегодня утром, в половине десятого 7 декабря в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автобуса на 79-м километре внутреннего кольца КАД.

Согласно опубликованным очевидцами кадрам в социальных сетях, инцидент произошел на первой полосе у развязки КАД с Таллинским шоссе.

По информации от ФКУ Упрдор «Северо-Запад», пассажиры были успешно эвакуированы из салона и находятся в безопасном месте. На данный момент проводится расследование для выяснения обстоятельств произошедшего.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район КАД пожар автобус
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