В Ленобласти сгорел рейсовый автобус. Пассажиры успели выскочить

Сегодня ранним утром около 6 часов 25 минут в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автобуса возле деревни Тикопись на подъезде к трассе "Нарва", в Кингисеппском районе Ленинградской области. На месте происшествия работала дежурная смена 124 пожарной части. Автобус полностью выгорел. В 07 часов 20 минут пожар был ликвидирован.

Установлено, что внутри автобуса находилось 15 пассажиров и водитель.

По данным 47news, автобус ПАЗ следовал маршрутом № 842 "Кингисепп - Петербург", в народе их называют "вишенками" за красный свет. Принадлежит "Кингисеппскому автобусному парку".

Причины возгорания устанавливают инспекторы дорожной полиции.