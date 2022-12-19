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Питерец.ру » Происшествия » Под Кингисеппом автобус съехал в кювет

Под Кингисеппом автобус съехал в кювет

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
Автобус с пассажирами нырнул в кювет под Кингисеппом. Пострадавших в результате происшествия нет

Сегодгя утром около 06 часов 30 минут на 56-м километре автотрассы А-180 "Нарва", в Кингисеппском районе Ленобласти автобус "ПАЗ", выполнявший рейс "Ивангород - Петербург", съехал в кювет. Последствия случившегося опубликованы в социальных сетях. Судя по кадрам, в кювет съехали задние колеса машины. На место ДТП прибыл многотоннажный грузовик для эвакуации.

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили 47news в местной администрации. Пассажиров в пункт назначения доставили другим автобусом. Претензии к дорожным службам по факту произошедшего не предъявлялись, уточнили в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кингисеппский район ДТП автобус видео
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