Под Кингисеппом автобус съехал в кювет

Сегодгя утром около 06 часов 30 минут на 56-м километре автотрассы А-180 "Нарва", в Кингисеппском районе Ленобласти автобус "ПАЗ", выполнявший рейс "Ивангород - Петербург", съехал в кювет. Последствия случившегося опубликованы в социальных сетях. Судя по кадрам, в кювет съехали задние колеса машины. На место ДТП прибыл многотоннажный грузовик для эвакуации.

Пострадавших в результате происшествия нет, сообщили 47news в местной администрации. Пассажиров в пункт назначения доставили другим автобусом. Претензии к дорожным службам по факту произошедшего не предъявлялись, уточнили в ФКУ "Упрдор "Северо-Запад".

Причины и обстоятельства случившегося выясняют сотрудники дорожной полиции.