В Выборге задержали ранее судимого мужчину за уличный разбой

Вечером, 2 декабря около 17 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступила информация из медицинского учреждения о том, что 49-летний прохожий был госпитализирован с переломом нижней челюсти после нападения на проспекте Суворова в городе Выборг.

По словам пострадавшего, инцидент произошел около 15 часов 00 минут, когда на него напал неизвестный мужчина и нанес два удара кулаком в голову. Злоумышленник забрал у прохожего его телефон "Redmi" и скрылся с места происшествия.

После получения данной информации, сотрудники полиции немедленно начали расследование. Благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, на следующий день около 20 часов 30 минут был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 41-летний местный житель, который ранее был судим. В его квартире, расположенной в доме №25 на проспекте Суворова, было обнаружено похищенное у прохожего имущество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая квалифицирует это преступление как разбой. Согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый был задержан на основании имеющихся у сотрудников полиции доказательств.