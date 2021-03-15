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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти цыганка выманила у пенсионерки 200 тысяч рублей

В Ленобласти цыганка выманила у пенсионерки 200 тысяч рублей

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Опубликовал: Fedorov
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В городе Волхов Ленинградской области полицейские задержали цыганку, укравшую 200 тысяч рублей у киришской пенсионерки

Накануне в Волхове сотрудниками полиции задержана 42-летняя представительница кочевого народа, которая выманила 200 тысяч рублей у киришской пенсионерки.
Днем 9 марта к 80-летней жительнице города Кириши, проживающей в доме 12 на Волховской набережной, пришла неизвестная женщина и предложила купить овощи и мед. Пенсионерка впустила незнакомку и купила у нее две банки меда за 4000 рублей. После ухода продавщицы пожилая женщина обнаружила пропажу 200 000 рублей, хранившихся в сумке. В тот же день в полицию обратилась дочь потерпевшей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). 
Вчера, 14 марта, по подозрению в совершении указанного преступления оперативники задержали в Волхове 42-летнюю неработающую жительницу Гатчины.
Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть мошенничество цыгане Киришский район
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