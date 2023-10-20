В Приозерском районе пенсионер перевел мошенникам 6,5 млн рублей

Накануне днем около 13 часов 45 минут к полицейским Приозерского района Ленобласти обратился с заявлением 71-летний мужчина, проживающий в 3 квартале деревни Удальцово. Пенсионер рассказал сотрудникам полиции о том, что в период с 17 по 18 октября 2023 ему звонил неизвестный и, под предлогом сохранности денежных средств, убедил потерпевшего перевести на, якобы, безопасный, счет, продиктованный им, денежные средства в сумме 6 549 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию мошенников.