В Выборге задержали подозреваемого в хищении автомобиля при помощи эвакуатора

1 августа 2023 года около 14 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти поступило сообщение от местного жителя о том, что от дома 5 лит А в поселке Торфяновка на эвакуаторе увезли автомобиль «Мерседес» с иностранными номерами, принадлежащий его знакомому.

Сам хозяин находится заграницей.

2 августа 2023 года около 23 часов 30 минут, к полицейским с заявлением о хищении автомобиля «Мерседес Бенц CLK 320», стоимостью 500 000 рублей обратился 67-летний хозяин автомобиля.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).

3 августа 2023 года около 23 часов 50 минут возле дома 1 по Морской набережной в городе Выборг в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска автомобиль был обнаружен и помещен на спецстоянку.

Ранним утром 27 сентября 2023 года около 06 часов 00 минут возле дома 45 по Ленинградскому шоссе в городе Выборг в опергруппой по подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее судимый 32-летний местный житель.

Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.