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Питерец.ру » Происшествия » В Выборге задержали подозреваемого в хищении автомобиля при помощи эвакуатора

В Выборге задержали подозреваемого в хищении автомобиля при помощи эвакуатора

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Выборгского района Ленобласти задержан подозреваемый в хищении автомобиля при помощи эвакуатора

1 августа 2023 года около 14 часов 15 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти поступило сообщение от местного жителя о том, что от дома 5 лит А в поселке Торфяновка на эвакуаторе увезли автомобиль «Мерседес» с иностранными номерами, принадлежащий его знакомому.
Сам хозяин находится заграницей.
2 августа 2023 года около 23 часов 30 минут, к полицейским с заявлением о хищении автомобиля «Мерседес Бенц CLK 320», стоимостью 500 000 рублей обратился 67-летний хозяин автомобиля.
Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража).
3 августа 2023 года около 23 часов 50 минут возле дома 1 по Морской набережной в городе Выборг в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска автомобиль был обнаружен и помещен на спецстоянку.
Ранним утром 27 сентября 2023 года около 06 часов 00 минут возле дома 45 по Ленинградскому шоссе в городе Выборг в опергруппой по подозрению в совершении указанного преступления был задержан ранее судимый 32-летний местный житель.
Подозреваемого поместили в камеру на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО кража автомобиль
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