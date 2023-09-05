В Петербурге задержали м ужчину угнавшего «Мазду 3» в Петергофе

11 августа 2023 года к полицейским Петродворцового района Петербурга обратился 45-летний автовладелец с заявлением о том, что в ночь на 11 августа 2023 года от дома 16 по улице Шахматова в городе Петергоф неизвестный похитил его автомобиль «Мазда 3» стоимостью 340 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Вера около 15 часов 45 минут возле дома 81 по бульвару Новаторов сотрудниками уголовного розыска Петродворцового района Петербурга по подозрению в совершении этого преступления задержан ранее неоднократно судимый за кражи и угоны автомобилей 42-летний петербуржец.

Предварительно установлено, что 11 августа 2023 года около часа ночи задержанный похитил ключи от указанного автомобиля и поехал на нем кататься, после чего бросил иномарку в деревне Велигонты Ломоносовского района Ленинградской области.

Похищенный автомобиль обнаружен сотрудниками полиции. Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.