В Ленобласти задержан подозреваемый в поджоге автомобиля

24 июня 2023 года к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило заявление 31-летнего автовладельца о том, что днем ранее, около 23 часов 00 минут возле дома 3 по улице Безметежной в городе Выборг неизвестный совершил поджог принадлежащего ему автомобиля «БМВ 5».
Сумма ущерба составила 220 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).
Сегодня ночью около 01 часа 20 минут возле дома 13 по Ленинградскому проспекту в городе Выборг сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан 45-летний местный житель.
Подозреваемого задержали на основании ст. 91 УПК РФ.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.