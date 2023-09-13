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Питерец.ру » Происшествия » В Петергофе задержали подозреваемого в хищении автомобиля

В Петергофе задержали подозреваемого в хищении автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержан подозреваемый в хищении автомобиля в Петродворцовом районе

Накануне днем около 13 часов 30 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 21-летнего мужчины о том, что в период с 3 по 11 сентября 2023 года от дома 62 по улицы Войкова в городе Петергоф неизвестный совершил хищение его автомобиля «ВАЗ 21099».
В этот же день, несколько часов спустя, возле дома 89 Е по улице 1-го Мая города Петергоф в лесополосе следственно-оперативной группой автомобиль был обнаружен в разобранном состоянии.
В ходе дальнейших оперативно - розыскных мероприятий возле дома 57 по Пионерской улице в Петергофе опергруппой по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний местный житель.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража)
Злодея отпустили под обязательства о явке.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район кража автомобиль
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