В Петергофе задержали подозреваемого в хищении автомобиля

Накануне днем около 13 часов 30 минут к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 21-летнего мужчины о том, что в период с 3 по 11 сентября 2023 года от дома 62 по улицы Войкова в городе Петергоф неизвестный совершил хищение его автомобиля «ВАЗ 21099».

В этот же день, несколько часов спустя, возле дома 89 Е по улице 1-го Мая города Петергоф в лесополосе следственно-оперативной группой автомобиль был обнаружен в разобранном состоянии.

В ходе дальнейших оперативно - розыскных мероприятий возле дома 57 по Пионерской улице в Петергофе опергруппой по горячим следам по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний местный житель.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (кража)

Злодея отпустили под обязательства о явке.