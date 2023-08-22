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Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе у мужчины открыто похитили автомобиль «Мерседес Бенц»

В Невском районе у мужчины открыто похитили автомобиль «Мерседес Бенц»

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции задержали грабителя в Невском районе

28 апреля 2022 года около 07 часов 30 минут к полицейским обратился 23-летний петербуржец с заявлением о том, что накануне вечером, 27.04.2022 возле дома 104 по Октябрьской набережной неизвестный открыто похитил принадлежащий ему автомобиль «Мерседес Бенц», стоимостью 370 000 рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 п. а,г УК РФ (грабеж).
Вчера днем около 14 часов 00 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Невского района в доме 3 по Рабфаковскому переулку по подозрению в совершении данного преступления задержан 26-летний петербуржец.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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