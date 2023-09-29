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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали лжеэлектриков, обокравших пенсионерку в Колпино

В Петербурге задержали лжеэлектриков, обокравших пенсионерку в Колпино

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Опубликовал: Anton78
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Полицией Колпинского района задержаны подозреваемые в хищениях лже - электрики

26 сентября 2023 года около 13 часов 15 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 87-пенсионерка с заявлением о том, что около 10 часов 30 минут к ней в квартиру пришли двое неизвестных, которые представились электриками и под предлогом проверки счетчиков, пока она отвлеклась, похитили 400 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).
Накануне ночью около 01 часа 45 минут возле квартиры в доме 138 корп. 2 по проспекту Обуховской обороны в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в совершении указанного преступления задержаны ранее неоднократно судимые 27-летний житель Псковской области и 24-летний петербуржец.
Подозреваемых поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район кража
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