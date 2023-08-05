В Петербурге задержали лжесантехника обманувшего пенсионерку

2 августа 2023 года к полицейским Невского района Петербурга обратилась 86-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период 13:00 по 13:30 двое неизвестных, находясь в ее квартире в доме 50 корпус 2 по улице Подвойского под предлогом проверки состояния водопроводных труб, похитили из квартиры 100 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера около 12 часов 30 минут в результате оперативно-розыскных мероприятий возле дома 38 корпус 1 по Колпинскому шоссе опергруппой по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний житель Тверской области.

У подозреваемого изъяты 2 мобильных телефона, автоключи и две банковские карты.

Злодея задержали на основании ст. 91 УПК РФ.