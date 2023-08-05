ента новостей

12:45
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
12:38
В Колпино задержан стрелок с Оружейной улицы
12:29
В Петербурге задержали интернет - мошенников, рассылавших песок вместо товаров
12:22
В Петербурге задержали лжесантехника обманувшего пенсионерку
11:51
Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС из госбюджета
10:08
Ленобласть празднует 96-летие
09:56
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» на полтора месяца ограничат пропускную способность в районе поселка Лососёво
00:37
Александр Грищук выбыл с Кубка мира по шахматам в один день с Екатериной Лагно, Арсений Нестеров пропустил в следующий раунд Аниша Гири из Нидерландов
21:49
В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
21:16
Молодёжный состав «Зенита» упустил перевес в два мяча и проиграл «Сочи», хотя Воинков снова забил
16:55
Выставка «Сны о Нигерии»
14:36
В Ленобласти задержан избивший на таксиста
13:16
В Ленобласти адержали троих по подозрению в разбое
13:14
СКА вёл 2:0, но проиграл «Адмиралу» в овертайме на предсезонном турнире в Сочи
13:12
В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве на доверии
13:04
В Петербурге задержали троих несовершеннолетних девушек, которые ограбили свою знакомую
12:57
В Петербурге пенсионер перевел телефонным мошенникам 8,5 млн рублей
12:41
На Новочеркасском проспекте грузовик насмерть сбил велосипедиста
12:07
В Петербурге в съемной квартире обнаружен труп и склад наркотиков
11:22
Дима Билан выступит на крыше ROOF PLACE с сольным концертом
11:16
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Надежда»
11:13
Кинологи Росгвардии приняли участие в тактико-специальных занятиях под Петербургом
11:03
Два съезда перекроют на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны
11:00
По меньшей мере 14 человек ранены в результате поножовщины и тарана автомобиля недалеко от Сеула
01:55
Среди награждённых заслуженных жителей Ленобласти – бывшие депутаты областного парламента Иван Хабаров и Виктор Санец, а также народный артист РФ Василий Герелло
00:56
Российский шахматист Непомнящий вышел в 3-й круг Кубка мира вместе с Витюговым, Дубовым и Свидлером, а вот Мамедьяров и Абдусатторов потерпели фиаско
20:16
На Кубке мира по шахматам в Баку прошли в 1/16 финала россиянки Горячкина, Шувалова, Бивол и Баделько, чемпионка мира Цзюй Вэнцзюнь сыграет тай-брейк
17:04
«Единая Россия» организовала профориентационный тур на предприятие авиапрома для подростков Невского района
17:02
Молодежь Петербурга почтит память краснофлотца
16:42
В Петербурге вручили награды Министерства спорта России
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали лжесантехника обманувшего пенсионерку

В Петербурге задержали лжесантехника обманувшего пенсионерку

0
31
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими задержан подозреваемый в краже у пенсионерки под видом сантехника

2 августа 2023 года к полицейским Невского района Петербурга обратилась 86-летняя пенсионерка с заявлением о том, что в период 13:00 по 13:30 двое неизвестных, находясь в ее квартире в доме 50 корпус 2 по улице Подвойского под предлогом проверки состояния водопроводных труб, похитили из квартиры 100 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера около 12 часов 30 минут в результате  оперативно-розыскных мероприятий возле дома 38 корпус 1 по Колпинскому шоссе опергруппой по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний житель Тверской области.

У подозреваемого изъяты 2 мобильных телефона, автоключи и две банковские карты.

Злодея задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район кража пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-06-2023, 15:36
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»
16-02-2023, 11:22
В Невском районе задержали мужчину за грабёж в отношении несовершеннолетних
22-03-2023, 12:08
В Центральном районе задержали вора похитившего из квартиры 5,6 млн рублей
24-05-2023, 13:10
В Кудрово задержали мужчину обманувшего пенсионерку в Калининском районе
5-06-2023, 11:44
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении банковской карты у пенсионерки
16-02-2023, 11:26
В Петербурге поймали злодея обманувшего пенсионерку

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 12:45
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
0
116
Вчера, 21:49
В Ленобласти в лобовом ДТП один человек погиб и трое пострадали
0
164
Вчера, 12:41
На Новочеркасском проспекте грузовик насмерть сбил велосипедиста
0
147
3-08-2023, 10:50
На КАД дорожные службы оперативно устранили последствия крупного ДТП
Наверх