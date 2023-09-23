В Приморском районе задержали подозреваемого в убийстве жены из ревности

Накануне вечером около 19 часов 20 минут к полицейским Приморского района Петербурга позвонила 17-летняя девушка, которая сообщила, что в квартире дома 30 по Суздальскому шоссе её отец с ножом напал на мать.
Оперативно прибывшими на место сотрудниками было обнаружено тело 39-летней хозяйки квартиры - с множественными ножевыми ранениями.
На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержан 44-летний муж погибшей.
Установлено, что убийство произошло а почве ревности.
Задержанный, с порезом левой руки и повреждением сухожилия бригадой скорой помощи доставлен в медицинское учреждение.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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