ента новостей

11:48
В двух районах Петербурга с 22 июля планируется закрытие дорожного движения
11:23
В Ленобласти 3-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа
11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
11:14
В Тихвине задержали подозреваемого в грабеже
11:06
Работы по ликвидации колейности на большом участке КАД завершены досрочно
11:03
В Любани задержан подозреваемый в нападении на прохожего
10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
10:52
В Петербурге задержали похитителя мотоцикла «Хонда»
10:47
В Петербурге задержали рецидивиста присвоившего деньги с карты пенсионерки
10:40
В Петербурга задержали похитителя автомобиля
03:03
На шахматном турнире «Moscow Open 2023» по 3 очка за 3 тура набрлаи Нестеров, Звягинцев и Захарцов, у женщин лидирует Ирина Василевич
01:29
Не успели продать Малкома, теперь ещё и Клаудиньо уходит в бразильский «Фламенго»?
18:34
Петербургские шахматисты Даниил Линчевский, Кирилл Шубин и Татьяна Гетьман участвуют в XIX турнире «Moscow Open»
17:47
Женское движение Единой России организовало пациентам госпиталей–участникам СВО экскурсию в Исаакиевский собор
17:39
Волонтёры Победы сопроводят парад Военно-морского флота в Петербурге
15:11
Петербургские волонтеры провели акцию по закраске рекламы наркотиков
15:09
Отремонтирован участок шоссе Барыбина в Тосно
15:06
В Петербурге безопасность на репетиции парада ко Дню ВМФ обеспечили росгвардейцы
12:52
Спектакль-фламенко «Фрида» в «Колизее»
12:48
В Петроградском районе открылась площадка для выгула и дрессировки собак
12:43
В Колпино неизвестные повредили банкомат
12:40
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в похищении экскаватора в Ленобласти
12:32
Администратор ночного клуба в центре Петербурга изобличена в обмане посетителей
12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
12:24
В Ленобласти иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
12:21
В Кировске задержали похитителя мотоцикла
12:17
В центре Петербурга иномарка сбила 13-летнего мальчика
11:14
Полицейские задержали жителя Московской области за угон автомобиля с автомойки в Московском районе Петербурга
10:39
В центре Петербурга задержали подозреваемого в грабеже
01:18
Малком переходит из «Зенита» в саудовский клуб «Аль-Хиляль»: чемпион России получил «исключительное предложение»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали рецидивиста присвоившего деньги с карты пенсионерки

В Петербурге задержали рецидивиста присвоившего деньги с карты пенсионерки

0
36
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими Центрального района задержан присвоивший деньги с карты пенсионерки

5 июля 2023 года около 15 часов 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 69-летняя женщина с заявлением о том, что 21 июня 2023 года неизвестные списали с ее карты деньги в сумме 17000 рублей.
При этом свою банковскую карту она никому не передавала и не теряла.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Вчера ночью около 00 часов 30 минут возле дома 15 по улице Чехова полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 36-летнего петербуржца.
Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ,

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

5-06-2023, 11:44
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении банковской карты у пенсионерки
17-06-2023, 15:36
В Петербурге задержали афериста, обманувшего пенсионерку по схеме «родственник попал в ДТП»
28-04-2022, 11:53
Полицейские в Ленобласти задержали женщину, подозреваемую в краже у пенсионерки
Сегодня, 10:40
В Петербурга задержали похитителя автомобиля
30-06-2023, 11:12
В Петербурге задержали подозреваемого в очередном мошенничестве в отношении пенсионерки
24-05-2023, 13:10
В Кудрово задержали мужчину обманувшего пенсионерку в Калининском районе

Происшествия на дорогах

0
41
Сегодня, 11:17
В Кудрово иномарка сбила 7-летнего мальчика на самокате
0
40
Сегодня, 10:57
В Петербурге мужчина на электросамокате сбил 8-летнего мальчика на обычном самокате
0
107
Вчера, 12:27
В Ленобласти 12-летний мальчик на квадроцикле въехал в забор. Пострадал 10-летний пассажир
0
103
Вчера, 12:24
В Ленобласти иномарка сбила 7-летнего велосипедиста
Наверх