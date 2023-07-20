В Петербурге задержали рецидивиста присвоившего деньги с карты пенсионерки

5 июля 2023 года около 15 часов 45 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 69-летняя женщина с заявлением о том, что 21 июня 2023 года неизвестные списали с ее карты деньги в сумме 17000 рублей.

При этом свою банковскую карту она никому не передавала и не теряла.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Вчера ночью около 00 часов 30 минут возле дома 15 по улице Чехова полицейские по подозрению в совершении данного преступления задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 36-летнего петербуржца.

Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ,