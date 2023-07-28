В центре Петербурга задержали подозреваемую в краже банковской карты у пенсионерки

21 июля 2023 года около 18 часов 30 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратилась 72-летняя женщина, проживающая Московском районе Петербурга, с заявлением о том, что неизвестный похитил у нее банковскую карту, после чего с карты в различных магазинах было произведено в общей сложности 10 списаний на общую сумму 7 163 рубля 80 копеек.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

26 июля 2023 около 15 часов 50 минут сотрудниками уголовного розыска по подозрению в причастности к данному преступлению возле дома 7 по улице Строителей задержана 25-летняя женщина.