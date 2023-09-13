В Приморском районе задержаны стрелки из пневматики

Вчера полицейскими в ходе мониторинга СМИ на странице одного из новостных каналов выявлено опубликованное в 13 часов 05 минут сообщение о том, что во дворе дома 34 корпус 2 по Богатырскому проспекту двое неизвестных поочередно производят выстрелы в сторону мусорных баков.

В этот же день около 21 часа 05 минут возле дома 32 корпус 1 по Богатырскому проспекту в результате оперативно - розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в причастности к инциденту задержаны двое местных жителей в возрасте 21-го и 22-лет, которые около 07 часов 20 минут возле дома 32 по Богатырскому проспекту, после распития спиртных напитков решили выйти на улицу и пострелять из пневматического револьвера по банкам и бутылкам.

Пневматический револьвер изъят.

В отношении молодых людей составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.