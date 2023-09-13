ента новостей

14:54
В Новогорелово откроют новый завод строительных модулей
14:50
В Ленобласти пройдет финал кубка Петербурга по ралли-кроссу
14:45
В Гатчине женщину подозревают в убийстве мужа и покушении на убийство сына
13:44
Необычное искусство на побережье Котлина: участники проекта «Новые городские художники» вновь посетили «Остров фортов»
11:19
В Гатчине задержали подозреваемую в квартирной краже
11:15
В Гатчине задержали подозреваемого в хищении автомобиля
11:10
В Петербурге при резком торможении автобуса пострадал 4-летний ребенок
10:59
В Приморском районе задержаны стрелки из пневматики
10:14
В Петергофе задержали подозреваемого в хищении автомобиля
10:11
В Петербурге пенсионерка после общения с телефонными мошенниками лишилась более 2,7 млн рублей
01:23
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Фенербахче» с разницей в 15 очков в заключительном товарищеском матче перед Кубком Кондрашина и Белова
00:44
Фиаско СКА в матче со «Спартаком» – 0:3 и «сухарь» словацкого голкипера московского клуба Рыбара
23:05
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в выполняющий дорожные работы трактор
16:24
Матвей Мичков снова оказался в «Сочи»: теперь хоккейная общественность гадает, сколько талантливый форвард наберёт очков в сезоне – 2023/2024
15:46
Единоросс Сергей Мачинский победил на довыборах в Законодательное Собрание Ленобласти и другие новости Леноблизбиркома
15:31
В Петербурге отпраздновали День перенесения мощей Александра Невского
14:38
Депутаты предложили направить средства платной парковки на благоустройство районов Петербурга
14:35
Выставка Роберта Лотоша «Истории повседневности»
14:32
Выставка Рашида Доминова «Обратный адрес»
14:30
Выставка Михаила Ершова «Есть только миг»
14:28
Выставка Оскара Клевера «Сон - белый конь»
14:22
В Петербурге запустили пилотный проект видеонаблюдения за детскими площадками
14:10
В Невском районе пенсионерка продала квартиру и передала мошенникам почти 4,5 млн рублей
14:07
На севере Петербурга задержали мошенника, обманувшего пожилого мужчину
11:55
В Петербурге пенсионер продал квартиру и перевел мошенникам 11 млн рублей
11:52
В Ленобласти задержан вооруженный борец со сносом гаражей
11:45
В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате
11:41
В Шушарах задержан поджигатель автомобилей
10:25
В Петербурге может появиться новая памятная дата – День Ленинградского народного ополчения
10:23
День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе задержаны стрелки из пневматики

В Приморском районе задержаны стрелки из пневматики

0
54
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицией задержаны стрелки из пневматики в Приморском районе

Вчера полицейскими в ходе мониторинга СМИ на странице одного из новостных каналов выявлено опубликованное в 13 часов 05 минут сообщение о том, что во дворе дома 34 корпус 2 по Богатырскому проспекту двое неизвестных поочередно производят выстрелы в сторону мусорных баков.
В этот же день около 21 часа 05 минут возле дома 32 корпус 1 по Богатырскому проспекту в результате оперативно - розыскных мероприятий опергруппой по подозрению в причастности к инциденту задержаны двое местных жителей в возрасте 21-го и 22-лет, которые около 07 часов 20 минут возле дома 32 по Богатырскому проспекту, после распития спиртных напитков решили выйти на улицу и пострелять из пневматического револьвера по банкам и бутылкам.
Пневматический револьвер изъят.
В отношении молодых людей составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Приморский район стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

30-05-2023, 10:15
На Ленинском проспекте четверо мужчин развлекались стрельбой по банкам возле детской площадки
1-06-2023, 11:45
В Московсом районе двое пьяных мужчин развлекались стрельбой из пневматики по окнам дома
23-07-2023, 12:22
В Петербурге задержаны участники поножовщины
4-06-2023, 11:09
В Петербурге задержали стрелков, которые развлекались стрельбой по бутылкам из пневматитки возле школы
1-08-2023, 11:41
В Невском районе задержаны стрелки по людям на детской площадке
25-04-2023, 10:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в поножовщине

Происшествия на дорогах

0
107
Вчера, 23:05
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в выполняющий дорожные работы трактор
0
103
Вчера, 11:45
В Невском районе иномарка сбила 14-летнего подростка на электросамокате
0
168
11-09-2023, 22:30
На Разъезжей улице водитель каршеринга протаранил три припаркованных автомобиля
0
148
11-09-2023, 18:00
В Ленобласти в пригородный автобус въехала “Газель Некст»
Наверх