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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Сортавала" большегруз снес четыре легковушки, есть погибшие

На трассе "Сортавала" большегруз снес четыре легковушки, есть погибшие

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Опубликовал: Anton78
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Сегодня утром около 09 часов 45 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 155-м километре федеральной трассы А-121 "Сортавала".

По предварительной информации, грузовой автомобиль не справившись с управлением, совершил столкновение с четырьмя автомобилями, стоящими на КПП на границе с Республикой Карелия. В результате ДТП произошло возгорание.

Предварительно известно о двоих погибших. Информация о пострадавших в ДТП уточняется.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Приозерский район ДТП
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