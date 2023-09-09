На трассе "Сортавала" большегруз снес четыре легковушки, есть погибшие

Сегодня утром около 09 часов 45 минут в экстренные службы Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП на 155-м километре федеральной трассы А-121 "Сортавала".

По предварительной информации, грузовой автомобиль не справившись с управлением, совершил столкновение с четырьмя автомобилями, стоящими на КПП на границе с Республикой Карелия. В результате ДТП произошло возгорание.

Предварительно известно о двоих погибших. Информация о пострадавших в ДТП уточняется.