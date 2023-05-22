На трассе "Сортавала" иномарка вылетела в кювет и перевернулась, пострадал водитель

Сегодня утром около 09 часов в экстренные службы Всевеоложского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП с участием автомобиля "КИА" на 19-м километре трассы А-121 "Сортавала" в районе деревни Агалатово.

По данным ГИБДД, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель в крайне тяжелом состоянии госпитализирован.

В ликвидации последствий ДТП участвовал дежурный караул ПСС Агалатово. Обстоятельства ДТП устанавливаются.